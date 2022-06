Anna Lewandowska wyprowadzona z równowagi... przez córki! "Co za poranek..."

Podczas gdy Robert Lewandowski gra na Euro 2020 (2021) , Anna Lewandowska wypoczywa razem z córeczkami pod słońcem w malowniczej Hiszpanii. Gwiazda chętnie pokazuje fanom zdjęcia z wyjazdu, nieustannie zachwycając swoją figurą w modnych, odkrytych sukienkach oraz strojach kąpielowych . Teraz na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawił się kolejny post, który natychmiast zebrał tysiące like'ów. Choć na uroczej fotografii widzimy Klarę i Laurę, tym razem to brzuch żony Roberta Lewandowskiego skradł całą uwagę internautów. Co kryje się za jego sekretem? Gwiazda zdradziła jeden banalny patent na trening dla rodziców! Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z wakacji z Klarą i Laurą Klara Lewandowska i Laura Lewandowska to jedne z najpopularniejszych dzieci w Polsce. W maju obie dziewczynki zdmuchnęły ze swoich tortów kolejne świeczki, a Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pochwalili się swoim fanom zdjęciami z czwartych urodzin Klary i świętowania pierwszego roczku Laury . Fani tylko czekają, aż na Instagramowych profilach słynnego małżeństwa pojawią się nowe zdjęcia ich pociech - a to właśnie zrobiła Anna Lewandowska. Trenerka opublikowała rodzinną fotografię z wakacji, na której razem z córeczkami kąpie się w małym basenie. Błoga chwila, kiedy bawią się w basenie 🙈 Drodzy Rodzice, raczej nie narzekamy na brak aktywności fizycznej, prawda? Bieganie od rana do wieczora za dziećmi to też trening 💪 - napisała Anna Lewandowska. Jak widać bieganie za dziewczynkami, to świetny dodatkowy trening, który przynosi niezłe efekty, bo Anna Lewandowska może pochwalić się prawdziwym sześciopakiem! Na post gwiazdy od razu zareagowali jej fani, którzy zdecydowanie nie mogli oderwać wzroku od jej umięśnionego brzucha. Musimy przyznać, że robi ogromne...