Anna Lewandowska skrytykowana przez internautkę: "Ty chyba nie należysz do osób..."

Anna Lewandowska mimo że jest bardzo zapracowana, a jej grafik wypełniony jest na kilka miesięcy do przodu, stara się być w stałym kontakcie z fanami. Trenerka w swoich mediach społecznościowych chętnie publikuje kolejne fotki i chwali się nowymi projektami. Tym razem piękna żona Roberta Lewandowskiego została jednak skrytykowana. Na odpowiedź Anny Lewandowskiej nie trzeba było długo czekać. Zobaczcie sami!

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że małżonkowie mają dużo pracy, a ich kalendarze naprawdę nie jest łatwo zgrać. Mimo wielu obowiązków małżonkowie jednak są doskonale zorganizowani, aby wygospodarować czas również na swoje życie rodzinne. Niedawno Anna Lewandowska świętowała Dzień Dziecka z Klarą i Laurą, a po powrocie z Cannes, Anna Lewandowska pokazała czułe przywitanie z córkami.

Wydawałoby się, że po tak intensywnym czasie trenerka będzie miała chociaż chwilę przerwy, jednak nic bardziej mylnego, bo żona Roberta Lewandowskiego zaraz po powrocie przepakowała walizki i poleciała z córkami do Hiszpanii. W mediach społecznościowych Anna Lewandowska pokazała już nawet Klarę i Laurę wygrzewające się na słońcu w identycznych strojach. Na Instagramie gwiazdy pojawił się także wpis o ekologii i Światowym Dniu Oceanów. Jedna z internautek wytknęła trenerce, że ta jednak nie dba o środowisko, a takim stopniu, jak opisuje. Dlaczego?

Zobacz także: Iga Świątek wygrała Roland Garros! Na trybunach pojawił się Rober Lewandowski, który przytulił tenisistę po meczu

Jedna z internautek zauważyła, że Anna Lewandowska podczas wyjazdu często zmieniała kreacje, co jej zdaniem jest nieekologiczne i napędza przemysł.

- Aniu, Ty chyba nie należysz do osób eko. Patrząc na każde zdjęcie i kadr chociaż by z jednego dnia, to co najmniej masz 2-3 razy dziennie inne wdzianko. Sesje, każda w innej sukience, pewnie założonej raz! A przecież właśnie branża odzieżowa należy do jednej z najbardziej zanieczyszczających naszą planetę i właśnie morza czy oceany!😕😕 - napisała obserwatorka.