Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę na zdjęciu? Internauci: "Było kombinowane przy prawej nodze"

Anna Lewandowska zachwyca swoim wyglądem w seksownej sukience za blisko 5 tysięcy złotych! Okazuje się, że trenerka razem z mężem i córkami bawi się dziś na weselu. Anna i Robert Lewandowscy nie zdradzili, kto dziś powiedział sobie "tak", ale w sieci pokazali zdjęcia z uroczystości! Żona "Lewego" zaprezentowała się w błędnej kreacji od polskiej projektantki. Internauci zachwyceni stylizacją trenerki Jeszcze kilka dni temu Anna i Robert Lewandowscy wypoczywali na wakacjach. Teraz para wróciła już do Polski i jak widać, całą rodziną wybrali się na wesele. Piłkarz i jego ukochana żona opublikowali na Instagramie zdjęcia z przygotowań do uroczystości i fotki z przyjęcia. Na weselu Anna Lewandowska zaprezentowała się w krótkiej granatowej sukience w grochy od Magdy Butrym. Okazuje się, że sukienka w której pokazała się trenerka jest teraz przeceniona z 7000 złotych na 4900 złotych. Look Anny Lewandowskiej uzupełniły białe sandałki na obcasie i efektowna jasna torebka . Internauci są zachwyceni stylizacją żony Roberta! - Super sukienka♥️ - Sukienka sukienką, ale ta torebka 🔥😍😍 sztos! - Pani jak zwykle wygląda olśniewająco🤩 Pięknie!😃🥰 - Ale piękna stylizacja ❤️❤️- komentują fani. Zobaczcie sami, jak na weselu bawią się Anna i Robert Lewandowscy! Spójrzcie tylko na kreację trenerki! Zobacz także: Kto wybrał imię dla Laury, czy myśli już o trzecim dziecku? Anna Lewandowska w niezwykłym wywiadzie! Anna i Robert Lewandowscy bawią się na weselu. Anna Lewandowska postawiła na piękną sukienkę, ale najpierw zwróćcie uwagę na jej torebkę. To torebka marki By FAR. Kosztuje ponad 2000 złotych! Na uroczystości nie mogło zabraknąć małej Laury. Trenerka zachwyciła swoim...