Cannes 2022: Anna Lewandowska w przezroczystej sukni. Tak odważna jeszcze nie była

Ania i Robert Lewandowscy wybrali się całą rodziną do Dubaju, gdzie piłkarz odbierał laury na jednej z gal. Anna chętnie relacjonowała całe wydarzenie, a pod jednym ze zdjęć skierowała przepiękne słowa do swojego męża. Jesteście ciekawi, co takiego wyznała Robertowi? Anna Lewandowska w czułym wyznaniu do męża! Robert Lewandowski ma za sobą rok pełen sukcesów. Złota Piłka za napastnika roku oraz pobicie rekordu niemieckiej ligi w liczbie goli w sezonie, to nie wszystkie nagrody, które zdobył. Podczas gali w Dubaju sportowiec odebrał dwie kolejne - za bramkę sezonu oraz prestiżową Nagrodę Kibiców. Oczywiście na czerwonym dywanie towarzyszyła mu żona Anna, która ubrana we wręcz zjawiskową suknię skradła całe show. Zobacz także: Piękny dom pełen rodziny! Ania i Robert Lewandowscy pokazali zdjęcia z Wigilii Mimo że Anna i Robert Lewandowscy są małżeństwem już od ponad 8 lat, to uczucie między nimi nie wygasa . Doczekali się dwóch córeczek: 4-letniej Klary oraz rocznej Laury i chętnie pokazują swoją miłość w mediach społecznościowych. Razem bywają też na czerwonych dywanach, okazując sobie czułość, chociażby przez takie gesty jak trzymanie się za ręce. Nie inaczej było na gali w Dubaju, po której Anna wstawiła wpis z chwytającym za serce wyznaniem do męża. Anna, jak na kochającą żonę przystało, bardzo wspiera Roberta w jego sukcesach i nie raz chwaliła się osiągnięciami męża za pośrednictwem swoich mediach społecznościowych. Po gali w Dubaju trenerka wyznała, jak bardzo dumna jest z Roberta. - Globe Soccer Awards Dubai ⚽🏆🏆 Life with you is a never-ending adventure [życie z tobą to niekończąca się przygoda - przyp. red] - napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Ta dwójka zdecydowanie...