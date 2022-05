Cannes 2022: Anna Lewandowska aż w dwóch spektakularnych kreacjach u boku Roberta Lewandowskiego

Dziś wieczorem chyba wszyscy fani piłki nożnej i Roberta Lewandowskiego wstrzymali oddech. 29 listopada w Paryżu odbyła się prestiżowa gala podczas której ogłoszono zwycięzcę plebiscytu magazynu "France Football". Wśród nominowanych do nagrody znalazł się Robert Lewandowski i chyba wszyscy mieli nadzieję, że to właśnie on wygra i wróci do domu ze "Złotą Piłką". Niestety, teraz wiemy już, że "Lewy" zajął drugie miejsce, a zwycięstwo należy do Leo Messiego. Jak komentuje to Anna Lewandowska? Anna Lewandowska wspiera Roberta Anna i Robert Lewandowscy zachwycili swoim wyglądem na czerwonym dywanie. Podczas wielkiej gali ukochana żona wspierała "Lewego", ale na uroczystości nie zabrakło również jego mamy i siostry. To właśnie im Robert dziękował podczas przemowy po odebraniu nagrody dla "Napastnika Roku". Niestety, chociaż fani Roberta Lewandowskiego mocno trzymali kciuki, żeby zdobył również "Złotą Piłkę", to ostatecznie piłkarz zajął drugie miejsce. Nagrodę odebrał Leo Messi, który podczas swojej przemowy zwrócił się do Polaka. Myślę Robert, że w zeszłym roku zasłużyłeś na nagrodę. Wszystkiemu winna pandemia, ale uważam, że ty też powinieneś mieć tę nagrodę w domu- mówił Messi. Zobacz także: "Złota Piłka 2021": Tak Anna i Robert Lewandowscy bawią się przed galą Jak już wiemy, laureaci trzech pierwszych miejsc plebiscytu wiedzieli już wcześniej, kto otrzyma "Złotą Piłkę" i z pewnością, dlatego Anna Lewandowska już chwilę po ogłoszeniu wyników opublikowała w sieci wpis, w którym wspiera swojego męża. Kochanie dla mnie jesteś najlepszy! Jestem z Ciebie zawsze dumna! Kocham Cię❣️- napisała Anna Lewandowska. Zamieściła...