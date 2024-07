Anna Lewandowska skrytykowana przez swoje fanki na Facebooku! Filmik na którym trenerka przyznaje, że jest spełnioną kobietą i sportowcem wywołał sporo komentarzy. Lewandowska w swoim nagraniu apeluje, żeby walczyć o siebie i się rozwijać.

Niestety, przekaz żony Roberta Lewandowskiego najwyraźniej nie spodobał się wszystkim jej fankom. Niektóre zarzuciły jej kopiowanie Ewy Chodakowskiej, która często wrzuca tego typu filmiki. To nie pierwszy raz kiedy sportsmenka musi zmierzyć się z krytyką, tym razem jednak postanowiła się bronić.

Jak odpowiadała na zarzuty fanek?

Fan- Wyklute na blachę

A.N.- Właśnie nie:)

Fan- Ja lubię Anie ciesze się, że robi w życiu to co kocha i dzieli się z innymi jednak tak na nią patrzę i widzę w jej postach, filmikach, przesłaniach itd Ewę Chodakowską no kurde wszystko jest zżynane tylko wiadomo słowa lub tekst jest zmieniony. Dziwnie mi się na te posty Ani zawsze patrzy bo mam wrażenie, że już je gdzieś widziałam.

A.N.- O nie nie nie! Z tą opinią zdecydowanie się nie zgadzam! Jestem fighterką - to przede wszystkim. Dwa - lubię mocne motywatory, trzy - lubię mocne charaktery! A ten wpis ma pewien cel! Pzdr

Fan- Denne i sztuczne

A.N.- A dlaczego:)? Akurat to nagrywałam bez przygotowania:) to znaczy, że wyszło jeśli taka opinia:) pozdrawiam :)))

Fan- Boże nie mogę tego słuchać ...

A.N.- To narka:)