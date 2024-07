Anna Lewandowska urodziła? Od wczoraj wszyscy zadają sobie to pytanie, bowiem w mediach pojawiła się informacja, że trenerka i jej mąż Robert Lewandowski zostali rodzicami, a piłkarz podczas meczu Bayern Monachium-Borussia Dortmund ogłosi, że został ojcem. Tak się jednak nie stało, a nawet jeśli Robert miał taki plan, nie mógł go zrealizować i zrobić słynnej "kołyski", ponieważ wczoraj wyjątkowo nie trafił do bramki. Czy Ania skomentowała medialne doniesienia?

Anna Lewandowska urodziła? Zobacz nowe zdjęcie trenerki!

W mediach pojawiła się wczoraj informacja, że Robert w meczu o Puchar Niemiec ogłosi, że on i Ania zostali rodzicami. Wiele osób podejrzewało, że tak się może stać, ponieważ Ania, która regularnie w ostatnim czasie pojawiała się na jego meczach, tym razem nie przyszła na stadion, a do tego do sieci wrzucała starsze zdjęcia jej i Roberta albo same przepisy, które mogła przygotować przed porodem. Fani pod ostatnim jej postem na Instagramie zaczęli jej gratulować oraz dyskutowali na temat tego, czy Ania sama dodaje swoje wpisy na Instagram. Dyskusję ucięła Ania Lewandowska, która napisała tylko, że sama wszystko dodaje, ale gratulacji od fanów już nie skomentowała.

To tylko podgrzało atmosferę, dlatego wczoraj wszyscy z wypiekami na twarzy śledzili mecz Roberta i czekali na jego gola oraz słynną kołyskę, która będzie symbolizowała, że został ojcem. Nie było ani gola, ani kołyski, a do tego klub Roberta przegrał mecz 2-3. Piłkarz w pomeczowych wywiadach nie wypowiedział się ani słowem o ciąży Ani. Co na to sama Ania? Trenerka jest dziś od rana bardzo aktywna w social mediach - rano wrzuciła zdjęcie śniadania, które przygotowała dla Roberta, a później krótki filmik z treningu. Czy widać na nim ciążowy brzuszek Ani? Zobaczcie to zdjęcie!

