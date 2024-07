Według doniesień mediów, Robert Lewandowski podczas meczu Bayern Monachium - Borussia Dortmund miał ogłosić narodziny dziecka! Stało się inaczej. Lewandowski nie strzelił żadnej bramki, a jego drużyna przegrała z wynikiem 3:2 dla Borussi. Tym samym Bayern odpadł z gry o Puchar Niemiec.

W trakcie meczu plotkowano, że Anna Lewandowska urodziła dziecko, a Robert, strzelając gola, miał ogłosić to poprzez charakterystyczne ustawienie rąk na kołyskę. Bramki Lewego nie było. Na razie ani trenerka, ani piłkarz, nie zabierają głosu w tej sprawie, a więc wciąż nie wiadomo, czy para została rodzicami! Pozostaje nam nadal czekać na ogłoszenie tej radosnej nowiny.

Czy Anna Lewandowska urodziła?

Tymczasem fani już od kilku godzin składają gratulacje Ani i Robertowi. Kiedy trenerka pochwaliła się wspólnym zdjęciem z mężem i zamieściła wzruszający wpis zachwyceni internauci zaczęli podejrzewać, że para została już rodzicami. Fani Lewandowskich podejrzewali, że to właśnie podczas dzisiejszego meczu Robert ogłosi narodziny dziecka- niestety, jak już wiemy, tak się nie stało. Ponadto, Anna Lewandowska wciąż jest aktywna na swoim Instagramie. Jedni uważają, że to ktoś dodaje posty i komentarze za Anię, lecz ta stanowczo zdementowała takie informacje.

Komentatorzy nie mają wątpliwości - to był bardzo słaby mecz piłkarza. Sportowiec miał mnóstwo okazji do strzelenia braki, żadnej nie udało mu się wykorzystać. Przyczyn dopatruje się w kontuzji barku Lewego, która ciągle daje się we znaki.

Oglądaliście mecz Bayernu z Borussią?

Lewandowski nie strzelił gola.

Anna Lewandowska urodziła? To wciąż pozostaje tajemnicą.