Anna i Robert Lewandowscy są na wakacjach na południu Hiszpanii. Para w mediach społecznościowych pokazuje, jak spędza czas. Widzieliśmy już ich wspólne romantyczne zdjęcia, pokazali, jak obchodzili rocznicę ślubu, a teraz przyszła pora na fotografię z Klarą. Tylko spójrzcie na ten filmik! To najsłodsze, co dziś zobaczycie...

Trenerka opublikowała na Instagramie wideo, na którym możemy zobaczyć Klarę pływającą w basenie. Dumna mama w opisie napisała:

Gwiazda dodała też, komu 2-latka zawdzięcza naukę pływania. Okazuje się, że to Robert Lewandowski trenuje z córeczką i uczy ją tej ważnej umiejętności:

Anna Lewandowska, od kiedy została mamą, wiele miejsca w swojej działalności poświęca na tematykę związaną z dziećmi. Opowiadała już o podróżowaniu z dzieckiem samolotem, a ostatnio szczerze przyznała, że wakacje z 2-latką nie zawsze są łatwe. Teraz zachęca rodziców, aby spędzali czas z dziećmi na świeżym powietrzu:

Na pewno, że gry i zabawy to najlepszy sposób, aby zaangażować nasze dzieci do aktywności fizycznej. Pamiętam skakanie do basenu, grę w berka? A chodzenie na grzyby? Tańczenie do muzyki? Treningi karate, choćby przymrużeniem oka? Bieganie po podwórku?

W dobie smartfonów i Internetu musimy poświęcać aktywności fizycznej szczególną uwagę.