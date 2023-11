Ania Lewandowska często umieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoją córeczką i przy tym porusza tematy bliskie innym mamom. Tym razem opisała trudne zagadnienie podróży samolotem z małymi dziećmi. Matki wiedzą, że to temat rzeka, szczególnie, jeśli maluch nie lubi latać! Podróż może być naprawdę trudna zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców, którzy często muszą słuchać krytycznych komentarzy na temat płaczącej pociechy od współpasażerów.

Anna Lewandowska postanowiła podzielić się z fankami swoimi sprawdzonymi sposobami na podróż z dzieckiem i zdradziła, jak zachowuje się Klara w samolocie. Przy okazji ma też "złotą radę" dla innych rodziców, którą kiedyś sama usłyszała...

Anna Lewandowska opowiedziała o tym, że jej córeczka bardzo dużo czasu spędza w samolotach. W końcu ma dwa domy: jeden w Polsce, a drugi w Niemczech. Z racji tego dziewczynka przyzwyczaiła się już do lotów i zazwyczaj dobrze je znosi:

Nie jest tajemnicą, że dużo czasu przebywamy w samolotach. Dzięki temu Klara poznaje wiele ciekawych osób, a na dodatek jest bardzo towarzyska????????‍♂️ Ale jak to dziecko... ???? - napisała Lewandowska na Instagramie.

Trenerka stara się zorganizować jej czas i zabiera książki oraz zabawki, które sprawdzą się w samolocie. Jednak dziewczynka czasem sama znajduje zabawne zajęcia:

Jednak czasem dziecko się nudzi, jest zmęczone czy senne i wtedy nie jest już tak łatwo go zająć! Okazuje się, że Anna Lewandowska również musi się z tym czasem zmierzyć, ale otrzymała radę, jak radzić sobie z narzekaniem ze strony współpasażerów. Musicie ją poznać!

Hej❗ Przecież wiemy jak jest! Gwar w samolocie, dziecko zmęczone, płacze, zmiana ciśnienia, ... a wszyscy dookoła próbują zasnąć. Kiedyś ktoś powiedział mi bardzo mądrą rzecz: „nigdy nie przepraszaj za swoje dziecko w takich momentach jak lot. To tylko małe dziecko."

Okazuje się, że większość mam popiera Annę Lewandowską i jej sposoby na podróż z dzieckiem. Jednak pojawiło się też kilka krytycznych komentarzy od osób, którym przeszkadzają w samolocie matki z dziećmi:

To wy madki stanowicie problem nie my normalni i to wy powinnyscie latać oddzielnie - napisała jedna z Internautek.