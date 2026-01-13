Lewandowska za kulisami Gali Mistrzów Sportu. Zrobiła zdjęcia na schodach, a później stało się to
Wyszło na jaw, jak Anna Lewandowska zachowywała się za kulisami Gali Mistrzów Sportu. Paparazzi wszystko uwiecznili. Zobaczcie, co tam się działo! Anna Lewandowska chętnie pozowała do zdjęć, a dobry humor jej nie opuszczał.
W minioną sobotę, 10 stycznia 2026 roku, odbyła się uroczysta Gala Mistrzów Sportu. W Teatrze Wielkim w Warszawie zjawiła się plejada największych gwiazd sportu i show biznesu. Podczas imprezy nagrodzono m.in. Roberta Lewandowskiegi, który nie mógł osobiście pojawić się na gali. Statuetkę w jego imieniu odebrała Anna Lewandowska. Żona piłkarza błyszczała na czerwonym dywanie i na scenie. A jak zachowywała się za kulisami? Tylko spójrzcie na te zdjęcia.
Anna Lewandowska skradła show na Gali Mistrzów Sportu
Podczas Gali Mistrzów Sportu nie brakowało wzruszających momentów. Robert Lewandowski został ogłoszony Czempionem Stulecia, a statuetkę w jego imieniu odebrała żona piłkarza. Przemówienie Lewandowskiej na Gali Mistrzów Sportu wywołało poruszenie, a jej słowa o mężu zachwyciły internautów.
Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu zaprezentowała się różowej sukience w stylu księżniczki. Trenerka błyszczała i zachwyciła swoim wyglądem na imprezie! Teraz możemy również zobaczyć, co Anna Lewandowska zrobiła po części oficjalnej gali. Paparazzi zrobili jej zdjęcia.
Anna Lewandowska podczas Gali Mistrzów Sportu zachwyciła w różowej kreacji z odważnym dekoltem. W sukni w stylu księżniczki dawno jej nie widzieliśmy.
Już po oficjalnej części gali, podczas której wyróżniono Roberta Lewandowskiego, żona piłkarza zrobiła sobie kilka zdjęć na schodach. W ręku trzymała statuetkę, którą odebrała w imieniu męża.
Po krótkiej sesji Anna Lewandowska wyszła z Teatru Wielkiego w Warszawie.
Pomimo mrozu i śniegu Anna Lewandowska w sandałkach i z gołymi nogami pomaszerowała do samochodu. Nam jest zimno od samego patrzenia!
Zobaczcie więcej zdjęć Anny Lewandowskiej, która nawet po wejściu do samochodu chętnie robiła sobie zdjęcia z fanami.
