W minioną sobotę, 10 stycznia 2026 roku, odbyła się uroczysta Gala Mistrzów Sportu. W Teatrze Wielkim w Warszawie zjawiła się plejada największych gwiazd sportu i show biznesu. Podczas imprezy nagrodzono m.in. Roberta Lewandowskiegi, który nie mógł osobiście pojawić się na gali. Statuetkę w jego imieniu odebrała Anna Lewandowska. Żona piłkarza błyszczała na czerwonym dywanie i na scenie. A jak zachowywała się za kulisami? Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Anna Lewandowska skradła show na Gali Mistrzów Sportu

Podczas Gali Mistrzów Sportu nie brakowało wzruszających momentów. Robert Lewandowski został ogłoszony Czempionem Stulecia, a statuetkę w jego imieniu odebrała żona piłkarza. Przemówienie Lewandowskiej na Gali Mistrzów Sportu wywołało poruszenie, a jej słowa o mężu zachwyciły internautów.

Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu zaprezentowała się różowej sukience w stylu księżniczki. Trenerka błyszczała i zachwyciła swoim wyglądem na imprezie! Teraz możemy również zobaczyć, co Anna Lewandowska zrobiła po części oficjalnej gali. Paparazzi zrobili jej zdjęcia.

