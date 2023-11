Anna Lewandowska żadnej pracy się nie boi i jak wiadomo, nieustannie angażuje się w kolejne projekty. Gwiazda za chwilę znów zaprezentuje swój secret project, o którym niedawno wspominaliśmy. Oczywiście trenerka z powodzeniem od lat łączy życie zawodowe z prywatnym i zawsze znajduje czas dla swojego męża Roberta i 2-letniej córeczki Klary. Teraz Anna Lewandowska zdradziła, że jej pociecha poszła do przedszkola! Nigdy nie zgadniecie, gdzie.

Klara Lewandowska chodzi już do przedszkola

Anna Lewandowska zdecydowała się posłać Klarę do przedszkola! Z pewnością dzięki temu aktywna mama może spokojnie skupić się na pracy, a Klara ma okazję spędzić czas z rówieśnikami. Uwagę fanów Anny Lewandowskiej najbardziej jednak zwróciła uwagę lokalizacja placówki, do której chodzi Klara. Okazuje się bowiem, że dziewczynka jest zapisana do niemieckiego przedszkola!

Kiedy jesteśmy w Niemczech, nasza codzienność wygląda tak... ????‍♀ Pobudka o 7:00, śniadanko z KLARCIA (zdrowo????) , negocjacje przy wyborze stroju do przedszkola ???? - napisała Anna Lewandowska.

W komentarzach fanki trenerki zaczęły pytać ją o przedszkole i Anna Lewandowska przyznała, że Klara chodzi do niemieckiej placówki, co oznacza, że niedługo będzie świetnie mówić w dwóch językach. Spodziewaliście się tego?

Anna Lewandowska przyznała, że Klara już chodzi do przedszkola!

East News

Klara to już duża dziewczynka!

Instagram