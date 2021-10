Anna Lewandowska z córką na rękach załatwia sprawy na mieście. Laura stylowa jak mama!

Laura i Klara Lewandowskie coraz częściej goszczą na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej . Trenerka konsekwentnie nie pokazuje twarzy córek, ale decyduje się na coraz odważniejsze zdjęcia dzieci, na których widać naprawdę dużo. Ostatnio gwiazda opublikowała w relacji na Instastory zdjęcie Laury, na którym możemy zobaczyć profil dziewczynki. Wygląda na to, że młodsza córeczka jest do niej bardzo podobna! Pewnie niebawem dołączy do Klary i będą razem trenowały z mamą, Anną Lewandowską. Anna Lewandowska pokazała twarz Laury Anna Lewandowska ostatnie dni spędza w Polsce. Trenerka w tym czasie pojawiała się już w " Dzień Dobry TVN ", po raz pierwszy w życiu zdecydowała się na zabieg laminacji brwi, o czym poinformowała na Instagramie, a teraz razem z córkami towarzyszy Robertowi Lewandowskiemu podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy Euro 2020 w Opalenicy. Podczas pobytu w Polsce para ma okazję spotkać się z rodziną, a Anna Lewandowska na Instagramie relacjonuje, jak spędzają czas w kraju. Trenerka, oprócz wspólnych treningów z Klarą, zdecydowała się opublikować również zdjęcie młodszej córki i uwieczniła na fotografii bawiącą się Laurę. To pierwsze takie zdjęcie, na którym tak dobrze widać twarz dziewczynki. Wygląda na to, że Laura Lewandowska jest bardzo podobna do swojej mamy. Sami spójrzcie! Zobacz także: Anna Lewandowska podzieliła się radosną nowiną! "OMG" - pisze trenerka Anna Lewandowska coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z córkami, ale konsekwentnie nie pokazuje ich twarzy. Ostatnio gwiazda zrezygnowała z głośnych, pastikowych zabawek dla dzieci na rzecz drewnianych, które doskonale wspierają rozwój dziecka. ...