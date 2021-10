Anna Lewandowska pokazała twarz Laury! Fani: "Laurka to cały tata"

Anna Lewandowska już od dawna udowadnia, że doskonale udaje jej się łączyć macierzyństowo z pracą zawodową. Co więcej w treningach gwiazdy coraz częściej uczestniczą również jej córeczki. Klara Lewandowska już od dawna ćwiczy ze swoją mamą. Początkowo dziewczynka próbowała jedynie naśladować, a dziś to już mała gwiazda, która za kilka lat sama będzie mogła prowadzić treningi. Tymczasem Laura nie wykazuje takiego zapału do ćwiczeń, jak jej starsza siostra... Zobaczcie sami na najnowsze zdjęcia Laury Lewandowskiej . Anna Lewandowska pokazała zdjęcie Laury z profilu. Jest bardzo podobna do starszej siostry! Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z Laurą, na którym po raz pierwszy twarz dziewczynki jest tak dobrze widoczna z profilu. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z komplementami i tym razem nie otrzymała ich sama Anna Lewandowska, ale i Laura. Fani trenerki są pod wrażeniem uroczej dziewczynki i uważają, że jest bardzo podobna do Roberta Lewandowskiego . Na publikację pełnego wizerunku dziewczynki przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo para konsekwentnie nie pokazuje twarzy swoich córek, aby chronić ich wizerunek. W przyszości to one same zdecydują czy chcą być aktywne w mediach społecznościowych i ustalą własne zasady. Mała podobna do Taty 😉 Ale śliczna Laurka 😍♥️ Pani Aniu ,wygląda Pani jak nastolatka 😃❤️ pięknie pani wygląda Zobacz także: Anna Lewandowska prawie spóźniła się na mecz, ale na trybunach rządziła! Anna Lewandowska rzadko rozstaje się ze swoimi córkami i towarzyszą jej one niemal podczas każdej podróży, biorąc udział w aktywnym życiu zawodowym swojej mamy. Do niedawna to Klara ćwiczyła z Anną Lewandowską, a teraz pora na Laurę? Wygląda na to, że dziewczynka nie ma jeszcze ochoty na...