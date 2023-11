Anna Lewandowska cały czas dba o swoją formę, ale nie lubi rozstawać się ze swoją córką. Teraz, kiedy Klara jest już dużą dziewczynką, trenerka coraz częściej zabiera ją ze sobą na siłownię. Okazuje się, że dziecko doskonale bawi się ćwicząc razem z mamą! Zobaczcie to nagranie...

Anna i Robert Lewandowscy poświęcają córce każdą wolną chwilę. Dbają o jej właściwe odżywianie i starają się aktywnie spędzać czas. Nie jest to trudne, kiedy oboje są sportowcami i w ich styl życia wpisana jest aktywność fizyczna. Udowodniła to trenerka, która opublikowała zdjęcia z siłowni, na którym widzimy jak ćwiczy razem z córeczką. Anna Lewandowska pod zdjęciem napisała:

Znam co najmniej kilka powodów, żeby używać rollerów! Pierwszy to nadchodząca wiosna i to, że roller maksymalizuje efektywność każdego treningu! A drugi to zabawa z córeczką. Moją Klarcia już naśladuje mamę na treningach ????????????