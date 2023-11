Torebki to ukochany dodatek wielu kobiet. Są obowiązkowym gadżetem, który uzupełnia stylizacje, ale może też nadawać jej charakteru. Szczególnie jeśli wygląda jak małe dzieło sztuki. Zobaczcie, gdzie kupić stylowe kuferki, które w tym roku opanowały wybiegi, ulice i Instagram!

Jaką torebkę wybrała Ania Lewandowska?

Ania Lewandowska, która od dłuższego czasu wyznacza trendy, tym razem na swoim profilu na portalu społecznościowym pokazała zdjęcie z torebką, o której marzy każda wielbicielka mody. Mały kuferek-pudełko marki Staud to absolutny hit! Będzie królował wiosną i latem 2019.

W garderobie trenerki nie brakuje wielu markowych ubrań i dodatków. Za model torebki, który wybrała Ania trzeba zapłacić ok. 1595 zł. Jednak dobra wiadomość jest taka, że znane sieciówki takie jak Zara, H&M czy Stradivarius prześcigają się z pomysłami w tym temacie. Znajdziecie w nich torebki, które mogą mieć kształt: sześcianu, kwadratu czy prostokąta. Dodatkowo są małe, poręczne i bardzo ozdobne, a szczególnie ich rączki, bo to najważniejszy detal ( znaleźliśmy też modele, które mają doczepiony łańcuszek). Może nie są praktyczne, ale za to bardzo stylowe, robią wrażenie i z pewnością warto mieć chociaż jeden model w swojej szafie.

Zatem ruszmy na zakupy! Poniżej zobaczcie, gdzie kupić małe kuferki podobne do tego, który wybrała Ania Lewandowska!