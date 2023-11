Reklama

Sara Boruc jest w ciąży! Żona Artura Boruca przez kilka miesięcy ukrywała przed mediami, że spodziewa się dziecka, ale w święta Bożego Narodzenia przekazała radosną nowinę na Instagramie. Sara opublikowała urocze rodzinne zdjęcie, na którym jej dzieci mąż trzymają ją za brzuch.

Już za 3 i pół miesiąca będzie z nami kolejne Cudo. Dzidzia w drodze....????????????????????????Jesteśmy tacy szczęśliwi! Mamy nadzieje ,że Wasze Święta są równie magiczne!! Wszystkiego dobrego , KOCHAJCIE się - napisała Sara Boruc.

Sara Boruc po raz trzeci zostanie mamą już w połowie kwietnia.

Żona Artura Boruca nie zwalnia tempa w ciąży. Tuż po Nowym Roku wybrała się z mężem i córkami ( Amelią i Oliwią) do Londynu, a po powrocie do domu wzięła się za... ostry trening! Sara, która jest w 24. tygodniu ciąży wciąż, zachwyca sylwetką! Teraz już rozumiemy, jak ona to robi! Regularne treningu na siłowni to podstawa. Myślicie, że kilka tygodni po urodzeniu trzeciego dziecka Sara pochwali się idealnie płaskim brzuchem?

Sara Boruc jest w 24. tygodniu ciąży

Piosenkarka ma już spory brzuszek, ale sylwetkę zachowała idealną!

