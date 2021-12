Anna Lewandowska została przyłapana na łamaniu przepisów drogowych! Zdjęcia paparazzi 

Anna Lewandowska na początku maja została mamą. Gwiazda spędza mnóstwo czasu z córeczkami, ale powoli wraca też do zawodowych obowiązków, a niedawno wzięła udział w sesji zdjęciowej. Teraz gwiazda pochwaliła się uroczym zdjęciem z rodzinnej zabawy, na którym pojawił się nowy członek rodziny! Czyżby Lewandowscy zdecydowali się na zakup psa? Sprawa szybko się wyjaśniła i okazuje się, że to nie jest zwierzak pary, ale Anna Lewandowska zdradziła, że o tym marzy i kiedyś chce mieć psa! Tylko spójrzcie na to zdjęcie... Anna Lewandowska marzy o tym, aby mieć psa! Trenerka opublikowała urocze zdjęcie z mężem i córeczką. Jednak to jej szczery uśmiech na widok psa zwraca największą uwagę! Widać, że gwiazda marzy o tym, aby mieć w domu zwierzaka: Slodziak❤️ Kiedyś będziemy mieć pieska. 🙏Teraz podróżujemy jednak zbyt często - napisała Anna Lewandowska na Instagramie. Fani Anny Lewandowskiej wspierają jej decyzję i dzielą się własnymi doświadczeniami z posiadania zwierząt. Niektórzy podkreślają, że częste podróże nie są przeszkodą, aby mieć psa: Bezgraniczna miłość psiaka jest cudowna. Zwierzątka są super 😍 ja od tygodnia mam małego kotka- sama radość Ja mam dwa pieski i wiem, że to są wspaniałe chwilę.. Zwłaszcza, jak wraca się do domu po całym dniu Przewspaniałe zdjęcie 💜💜💜 milosc bije z daleka Z psem tez można podróżować takze tak Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Zobacz także: Lewandowska, Sienkiewicz, Boruc... Te gwiazdy pokazały swoje brzuchy szybko po porodzie! Anna Lewandowska obecnie poświęca czas Laurze i Klarze. Jednak już po raz kolejny wspomina, że marzy o tym, aby mieć psa. Być może niedługo rodzina Lewandowskich się powiększy! ...