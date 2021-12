Anna Lewandowska to zazwyczaj wulkan energii. W mediach społecznościowych prezentuje relacje z treningów, opiekuje się córkami, bierze udział w sesjach zdjęciowych, prowadzi kilka firm, towarzyszy mężowi podczas ważnych uroczystości i kibicuje na meczach. Wydawało się, że doba Anny Lewandowskiej jest dwa razy dłuższa, a trenerka nie czuje zmęczenia. Teraz okazuje się, że to nieprawda! Anna Lewandowska opublikowała poruszający wpis, w którym mówi wprost o natłoku obowiązków, zmęczeniu i przewartościowaniu swojego życia...

Anna Lewandowska zazwyczaj prezentuje na Instagramie zdjęcia w zachwycających stylizacjach i pisze o kolejnych aktywnościach. Teraz gwiazda zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie z pokładu samolotu, na którym widać, że jest zmęczona. W opisie trenerka przyznaje, że miała trudny dzień i choć wie, że na Instagramie dominują piękne obrazki, które sama zazwyczaj dodaje, tym razem zrobił wyjątek i zdradza, że jest zmęczona tym rokiem, ilością obowiązków i presją...

To nie wszystko! Anna Lewandowska dodaje, że za dużo wzięła na siebie i pora przewartościować swoje życie i zastanowić się, które obowiązki są tak naprawdę ważne.

Mam takie poczucie, że powinnam przewartościować swoje życie. Może za dużo wzięłam sobie na głowę? W przyszłym roku chciałabym jeszcze lepiej sobie to wszystko poukładać. Żeby nie było tak, że „wszystko jest ważne” – więc robię, ale że robię to co ważne naprawdę. Bo jak wszystko jest ważne to tak jakby nic nie było ważne.

Gwiazda nie ukrywa, że ciągłe wymagania i dążenie do perfekcji mogą mieć poważne konsekwencje:

Teraz podjęła poważną decyzję i zamierza to zmienić, a szczere wyznanie na Instagramie jest pierwszym krokiem do celu!

Czemu to wszystko piszę? Bo chcę to zmienić 😉

No i Was też zachęcam do zmian. Bo świadomość to przecież pierwszy krok, żeby wprowadzać jakieś poprawki. Dlatego warto o tym mówić, określać swoje potrzeby, cele i priorytety. Rzeczy Ważne dla Was. A nie dla innych. Dla Was.

Żeby więcej było w tym życiu BALANSU.