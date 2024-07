Anna Lewandowska opublikowała serię zdjęć z Klarą i nie ukrywa, że starsza córka stanęła na wysokości zadania i doskonale sobie poradziła podczas ostatniego treningu z publicznością. Trenerka nie ukrywa, że jest dumna z Klary Lewandowskiej, która już teraz wykazuje ogromne zainteresowanie sportem. Anna Lewandowska już ma plany związane z przyszłością Klary!

Anna Lewandowska już ma plany na przyszłość dla starszej córki

Anna Lewandowska całe swoje życie związała ze sportem. Początkowo były to treningi i zawody karate, a obecnie gwiazda jest jedną z najpopularniejszych trenerek fitness. W przypadku Roberta Lewandowskiego to także sport był jego największą pasją, a teraz wygląda na to, że zamiłowanie do aktywności sportowej odziedziczyła również Klara, która od najmłodszych lat towarzyszy swojej mamie podczas codziennych treningów i obozów sportowych.

Na jednym z takich eventów obok Anny Lewandowskiej to właśnie Klara była największą gwiazdą. Teraz trenerka wspomniała o tym wydarzeniu i nie ukrywa, że starsza córka to... jej następczyni.

- Jeszcze wspomnienie z ostatniego eventu. Moja mała następczyni. Kocham - napisała Anna Lewandowska.

To nie wszystko! Wygląda na to, że Klara Lewandowska zdecydowanie nie jest nieśmiałą dziewczynką i doskonale czuje się na scenie przed kilkutysięczną publicznością. Zobaczcie sami!

