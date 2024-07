Anna Lewandowska konsekwentnie rozbudowuje swoje sportowe imperium i angażuje się w kolejne projekty związane z propagowaniem zdrowego stylu życia. Trenerka już od kilku miesięcy zapowiadała też, że jesienią na półki sklepowe trafi jej debiutancka książka. Przypomnijmy: Lewandowska pochwaliła się fragmentem swojej książki. O czym będzie?

Lewandowska słynie z tego, że do wszystkich swoich zadań podchodzi bardzo skrupulatnie i cały czas poszerza wiedzę, realizując szkolenia czy zdobywając kolejne certyfikaty tak, aby jej dzieło stało na najwyższym poziomie. W końcu nadszedł moment, na który czekała od dawna - dziś Anna pochwaliła się okładką swojej książki "Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską". Do sprzedaży trafi ona 22 października, ale można już ją zamawiać w jednej z internetowych księgarni.



Przez ostatnie 6 miesięcy to ona spędzała mi sen z powiek i pochłaniała każdą wolną chwilę. Na jej potrzeby jeszcze dłużej stałam w kuchni, testowałam jeszcze więcej potraw, jeszcze wnikliwiej zgłębiałam wiedzę z zakresu dietetyki i układałam nowe zestawy ćwiczeń. Wszystko po to, by jak najdokładniej dopasować moje porady do potrzeb każdego z was. Później spisywałam nowe przepisy, spostrzeżenia i doświadczenia, by moja pierwsza publikacja zachęciła jak najwięcej osób do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia - reklamuje na blogu Anna.