Anna Lewandowska pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoim noworocznym wyzwaniu, które będzie współprowadziła na antenie śniadaniówki oraz zdradziła nieco sekretów z rodzinnego życia. Jak wygląda ich życie w Barcelonie?

Z moim mężem łatwo nie jest, chyba się nie spodziewaliśmy, że będzie to aż tak wyglądało - co miała na myśli?

Popularna trenerka zdradziła również na co chce namówić Roberta Lewandowskiego w dodatku wyjawiła sekret, że ma on do tego duży talent. Poznajcie szczegóły.

Anna Lewandowska w Dzień Dobry TVN. Dużo zdjęć

Paparazzi przyłapali Annę Lewandowską pod studiem "Dzień Dobry TVN". Znana trenerka pozowała w doskonałym humorze i zachwycała zimową stylizacją. Postawiła na kolorową mini sukienkę, którą zestawiła ze skórzaną kurtką w bordowym kolorze. Do całości dobrała również elegancki oversize'owy płaszcz i kozaki przed kolano. W sieci pojawiło się sporo zdjęć z dzisiejszej wizyty Anny Lewandowskiej w popularnej śniadaniówce. Co tam robiła?

Anna Lewandowska przyleciała do Polski, ponieważ to tutaj wraz z Robertem Lewandowskim i Klarą oraz Laurą spędzą Boże Narodzenie z rodziną.

Święta spędzimy w Polsce, z czego się bardzo cieszymy. Będą to tylko dwa dni, troszeczkę w tym roku po mistrzostwach świata kalendarz wygląda zupełnie inaczej. Tym razem tylko przylecimy na święta do rodziny, coraz więcej dzieci w rodzinie, więc skupiamy się na tym, żeby dzieciaczki poczuły klimat świąteczny i muszę przyznać, że będąc w Barcelonie tego klimatu świątecznego tak nie czuć jak w Polsce - wyznała Anna Lewandowska - powiedziała w "Dzień Dobry TVN".

Anna Lewandowska zdradziła również, jak wygląda ich codzienność po tym, jak Robert Lewandowski dołączył od FC Barcelony i na stałe przeprowadzili się do Hiszpanii:

Z moim mężem łatwo nie jest, chyba się nie spodziewaliśmy, że będzie to aż tak wyglądało. Rozpoznawalność jego w Barcelonie jest ogromna, jest tam wielką gwiazdą, ale muszę przyznać, że spotykamy się z niesamowitą życzliwością i sympatią. Kochamy tę Hiszpanię.

W styczniu 2023 roku Anna Lewandowska dołączy do "Dzień Dobry TVN", gdzie będzie współprowadziła swoje noworoczne wyzwanie “Healthy & Active” podczas którego będzie zachęcała do sportu prowadząc nie tylko treningi ale także wraz z ekspertami będzie poruszać tematy związane ze zdrowym trybem życia. Anna Lewandowska na kanapach "Dzień Dobry TVN" opowiedziała również o tym, jakie sama podjęła wyzwania, by sprawdzić siebie:

Jako sportowiec chyba cały czas potrzebuje jakiegoś wyzwania. Mój mąż mówi tak: "Zostaw ten kickboxing i idź na te tańce, bo dobrze ci to idzie" - śmiała się Anna Lewandowska - Rzeczywiście jest tak, że szybko się aklimatyzowaliśmy w Barcelonie, mój mąż dodatkowo zaczął grać w paintballa, ja zaczęłam tańczyć, coś nowego.

Anna Lewandowska zdradziła sekret Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska po przeprowadzce do Barcelony zaczęła uczyć się tańca, a filmiki z lekcji już nie raz publikowała na Instagramie. Zdradziła, że chciałaby na tego typu zajęcia namówić Roberta Lewandowskiego, ponieważ sportowiec bardzo lubi tańczyć, chociaż internauci nie często mieli okazję, by to zobaczyć:

Jako mama po trzydziestce dwójki dzieci cieszę się, że odnalazłam nową pasję. Dużo osób do mnie pisze "fajnie Ania, że dalszym ciągu można w coś wejść na 100 procent, zaangażować się z pasją i uśmiechem". Rzeczywiście, aktywność fizyczna zawsze była w moim sercu. Moim planem jest, żeby kiedyś w końcu mojego męża zaciągnąć na tego typu zajęcia. On lubi tak, tak. Natomiast ważne jest, żeby tę pasję znaleźć, zaryzykować dla siebie.

Chcielibyście zobaczyć, jak Anna Lewandowska i Robert Lewandowski radzą sobie na parkiecie w duecie?

