Anna Kalczyńska staje w obronie Magdaleny Stępień. "Zarzut żerowania na tragedii jest..."

W minioną niedzielę Marina pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadała o swojej roli w serialu "39 i pół tygodnia". W pewnym momencie prowadzący Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska zaczęli pytać gwiazdę o jej synka, Liama. Dziennikarka źle wymówiła imię chłopca, mówiąc "Lajam", na co Marina błyskawicznie zareagowała: Liama. Liama, nie “Lajama”. Kto w ogóle wymyślił “Lajam”? To jest Liam - powiedziała. Teraz się tłumaczy! Marina tłumaczy się ze swojego występu w TVN Teraz Marina na swoim Instastories postanowiła się wytłumaczyć ze swojego występu w stacji TVN. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia, jakoby była wściekła na Annę Kalczyńską za przekręcenie imienia jej synka. Okazuje się jednak, że tak nie było i sama nie mogła uwierzyć w to, co czytała na swój temat. Piszą, że Marina zrugała dziennikarkę, Marina oburzona, wściekła na TVN. To jest jakaś komedia. Byłam przedwczoraj w Dzień Dobry TVN, celem spotkania było promowanie odcinka, w którym się pojawiam po raz pierwszy „39 i pół tygodnia” – powiedziała. Marina podkreśliła, że uwielbia Andrzeja Sołtysika i Annę Kalczyńską i zawsze chętnie do nich przychodzi. Było tam turbo sympatycznie, uwielbiam tę parę dziennikarską i zawsze chętnie do nich przychodzę. Nawet przez chwilę mi nie przeszło przez myśli, że jest jakaś afera, obrażona – powiedziała gwiazda. Marina jest zdania, że media zawsze chcą ją przedstawić w złym świetle. Wiadomo, zawsze chodzi o to samo, żeby zrobić ze mnie jakąś idiotkę, która na coś takiego reaguje w taki sposób, bardzo emocjonalny – dodała na koniec Marina. Też tak uważacie? Marina pojawiła się w "Dzień Dobry...