Magdalena Stępień często wspomina synka: "Ja przeżywam swoją żałobę w taki, a nie inny sposób..."

Magdalena Stępień coraz częściej wraca do wspomnień związanych z jej zmarłym synkiem, Oliwierem. Nie inaczej jest tym razem. Modelka pokazała zdjęcie chłopca, a także podzieliła się swoimi refleksjami, dotyczącymi regularnych badań. Zaapelowała do swoich fanów od których jak zawsze, dostała nieocenione wsparcie.

Ponad trzy miesiące temu zmarł Oliwier Rzeźniczak, synek Jakuba Rzeźniczaka i Magdy Stępień. Chłopiec przez pół roku walczył z rzadkim nowotworem wątroby. Jego rodzice zrobili wszystko, co mogli, aby ocalić chłopca - leczeniem Oliwiera zajęła się klinika w Izraelu.

Śmierć Oliwiera była potwornym ciosem dla jego rodziców. Po chwilowej nieobecności w mediach modelka coraz częściej wspomina o synu, głównie za pośrednictwem swojego Instagrama. Ostatnio Magdalena Stępień opublikowała poruszające nagranie tuż po dniu Wszystkich Świętych. Natomiast teraz zaapelowała do wszystkich rodziców w sprawie badań. Pokazała poruszające nagranie z pacjetntem podczas badań i napisała:

Przeżyłam to około 15 razy. Za każdym razem z sercem w gardle, ze łzami w oczach, lękiem... Choroba nowotworowa może spotkać każdego. Badajcie się. Często jesteśmy nieświadomi, że coś może być nie tak! Rak to cichy zabójca! - napisał

Okazuje się także, że fani są wdzięczni za jej aktywność. Tym razem gwiazda "Top Model" pokazała wiadomość, jaką dostała od internautki:

- Magda jesteś bardzo ważna. To Ty ocalasz pamięć Oliwierka. To Ty dajesz świadectwo jego istnienia. Ty, Ty, Ty. Nikt inny by tego nie zrobił. Nikt by go tak nie kochał, jak Ty. Twoja miłość i troska...