Tak wygląda Wielkanoc u Lewandowskich. Anna i Robert wylegują się z córkami w ogrodzie
Anna i Robert Lewandowscy pochwalili się rodzinnym zdjęciem ze świąt wielkanocnych. Wolny czas spędzają w ogrodzie. Uwagę wraca stylizacja Klary i Laury, dziewczynki ubrały się w bliźniacze stylizacje, a fani nie szczędzą Lewandowskim miłych słów i życzeń z okazji świąt.
Anna i Robert Lewandowscy uchylili rąbka tajemnicy na temat tego, jak spędzają tegoroczne święta wielkanocne. Do sieci trafiło urocze zdjęcie sportowców z córkami.
Wielkanoc u Lewandowskich
Chociaż święta wielkanocne wielu kojarzą się z czasem odpoczynku i spędzaniem wspólnych chwil z rodziną, Anna Lewandowska znalazła również czas na wiosenny trening. Podzieliła się swoim wynikiem z biegania, udało jej się przebiec 10 kilometrów z samego rana. Później podzieliła się zdjęciem wielkanocnego stołu w porze obiadowej, na którym nie zabrakło rosołu czy sałatki jarzynowej oraz kwiatowych ozdób w postaci gipsówki.
Niedługo później Lewandowscy podzielili się również rodzinnym zdjęciem. Anna i Robert wraz z córkami Laurą i Klarą spędzali czas w ogrodzie. Fotka, jak całą rodziną leżą na trawniku i cieszą się słońcem trafiła do sieci. Nie zabrakło również świątecznych życzeń dla fanów:
Wesołych Świąt Wielkanocnych. Cieszcie się dniem i wszystkimi jego dobrymi chwilami!
Internauci nie szczędzili komentarzy:
Wesołych świąt. Zasłużony odpoczynek z rodzinką
Jesteś prawdziwym goatem
Kocham ten mood
Za Lewandowskim intensywny czas
Robert Lewandowski wraz z reprezentacją Polski w ostatnich tygodniach walczyli o udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Chociaż po meczu z Albanią, Robert Lewandowski nie ukrywał wzruszenia, Polska wygrała 2:1, to mecz ze Szwecją okazał się ostatni dla Polaków w walce o udział w mistrzostwach FIFA 2026.
Po spotkaniu ze Szwedami, kapitan reprezentacji opublikował wymowny wpis, do którego dołączył piosenkę "Time to say goodbye", co wielu kibiców odczytało, jako pożegnanie z kadrą. Robert Lewandowski jednak wyjaśnił tuż po meczu:
Muszę najpierw przemyśleć parę rzeczy, zastanowić się. Żadnej deklaracji nie jestem w stanie powiedzieć. Wrócę do klubu, mam jeszcze do rozegrania trochę meczów. Ten post to żadna deklaracja
Z kolei wczoraj Robert Lewandowski mógł świętować z FC Barceloną wygraną z Atletico Madryt, m. in. za sprawą własnego gola.
