Anna i Robert Lewandowscy uchylili rąbka tajemnicy na temat tego, jak spędzają tegoroczne święta wielkanocne. Do sieci trafiło urocze zdjęcie sportowców z córkami.

Wielkanoc u Lewandowskich

Chociaż święta wielkanocne wielu kojarzą się z czasem odpoczynku i spędzaniem wspólnych chwil z rodziną, Anna Lewandowska znalazła również czas na wiosenny trening. Podzieliła się swoim wynikiem z biegania, udało jej się przebiec 10 kilometrów z samego rana. Później podzieliła się zdjęciem wielkanocnego stołu w porze obiadowej, na którym nie zabrakło rosołu czy sałatki jarzynowej oraz kwiatowych ozdób w postaci gipsówki.

Niedługo później Lewandowscy podzielili się również rodzinnym zdjęciem. Anna i Robert wraz z córkami Laurą i Klarą spędzali czas w ogrodzie. Fotka, jak całą rodziną leżą na trawniku i cieszą się słońcem trafiła do sieci. Nie zabrakło również świątecznych życzeń dla fanów:

Wesołych Świąt Wielkanocnych. Cieszcie się dniem i wszystkimi jego dobrymi chwilami!

Internauci nie szczędzili komentarzy:

Wesołych świąt. Zasłużony odpoczynek z rodzinką

Jesteś prawdziwym goatem

Kocham ten mood pisali internauci.

Za Lewandowskim intensywny czas

Robert Lewandowski wraz z reprezentacją Polski w ostatnich tygodniach walczyli o udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Chociaż po meczu z Albanią, Robert Lewandowski nie ukrywał wzruszenia, Polska wygrała 2:1, to mecz ze Szwecją okazał się ostatni dla Polaków w walce o udział w mistrzostwach FIFA 2026.

Po spotkaniu ze Szwedami, kapitan reprezentacji opublikował wymowny wpis, do którego dołączył piosenkę "Time to say goodbye", co wielu kibiców odczytało, jako pożegnanie z kadrą. Robert Lewandowski jednak wyjaśnił tuż po meczu:

Muszę najpierw przemyśleć parę rzeczy, zastanowić się. Żadnej deklaracji nie jestem w stanie powiedzieć. Wrócę do klubu, mam jeszcze do rozegrania trochę meczów. Ten post to żadna deklaracja mówił w rozmowie z TVP Sport.

Z kolei wczoraj Robert Lewandowski mógł świętować z FC Barceloną wygraną z Atletico Madryt, m. in. za sprawą własnego gola.

