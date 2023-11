Reklama

Kolejna serialowa gwiazda niedługo zostanie mamą! Kto taki? Anna Haba z serialu "Na sygnale". Anna Haba od 2017 roku gra w serialu "Na sygnale" Lidkę Chowaniec. Zaczepną i zadziorą z niewyprażonym jerzykiem ratowniczkę.

Na gali Telekamer, aktorka przyszła z ekipą odebrać złotą telekamerę dla serialu! Wtedy okazało się, że aktorka jest w ciąży.

Kim jest Anna Haba?

Zobacz: Czym jest hipotrofia płodu? Rodzaje, przyczyny i sposoby leczenia tego schorzenia

Zobacz też: Ups! To mogło zakończyć się wpadką! Ciężarna księżna Kate odsłoniła nogi i... w pewnym momencie chyba tego pożałowała

Anna Haba w ciąży. Gratulacje!

Skończyła wydział lalkarski we Wrocławiu. Pochodzi z Sandomierza. Najpierw studiowała polonistykę, potem chodziła do prywatnego studium aktorskiego, aż zdała do Wrocławia. W wolnym czasie, którego aktorka ma bardzo mało, lubi spotykać się ze znajomymi, przy winie, herbatce. Ale najwięcej czasu i myśli poświęca teatrowi. Anna Haba przyznaje się do dwóch pasji: gotowania i oglądania meczów piłkarskich.

Niebawem sprawdzi się w nowej roli, czyli mamy.

Serdecznie gratulujemy.

Zobacz: Gwiazda hitowego show TVP jest w ciąży! Jak się czuje? Zobacz rozmowę z przyszłą mamą!

Polecamy: Ciąża po 35. roku życia musi być szczególnie nadzorowana

Anna Haba w "Na sygnale"

Lidka Chowaniec to charakterna ratowniczka, która czasami powinna ugryźć się w język. Ale wszystko robi z myślą o pacjencie, nigdy nie odpuszcza, nawet gdy wszyscy już tracą nadzieję. W obronie pacjenta jest w stanie postawić się przełożonemu i może to wyglądać jak brak szacunku czy subordynacji, ale kiedy chodzi o ludzkie życie i dobro, Lidka działa nie bacząc na konsekwencje. To dziewczyna z wielkim serduchem, ale i wielkim temperamentem - mówi o swojej postaci Anna Haba.

Anna Haba na rozdaniu Telekamer 2018.

ONS.pl

Reklama

Annia Haba jest w ciąży.