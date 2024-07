Anna Guzik jest jedną z wielu osób, które zdecydowały się wziąć kredyt we frankach. Niestety, w ostatnich miesiącach kurs franka znacznie wzrósł przez co gwiazda "Na Wspólnej" musi spłacać o wiele wyższe raty za kupioną kilka lat temu nieruchomość. Zobacz: Bosacka o programie Guzik: Pozew został złożony do sądu

Anna Guzik w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że w tej chwili marzy się jej wielka wygrana, za którą mogłaby spłacić kredyt.

Przede wszystkim spłaciłabym kredyt we frankach! Spokój ducha jest najlepszym kosmetykiem. Potem podarowałabym mamie okrągłą sumkę, a resztę wpłaciłabym na konto i zastanowiła się, na co naprawdę mam ochotę. Pewnie wyruszylibyśmy z mężem na wspaniałe wakacje - zdradza w tabloidzie.

Wygląda więc na to, że gwiazdy mają całkiem przyziemne marzenia.

