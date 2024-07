Anna Głogowska przekazała bardzo smutną informację. Niestety, okazuje się, że zmarł brat uwielbianej przez widzów tancerki z "Tańca z Gwiazdami". Anna Głogowska w poruszających słowach pożegnała jedną z najbliższych jej osób, a internauci ruszyli ze wsparciem. Głos zabrał również były partner tancerki i ojciec jej córki, Piotr Gąsowski.

Anna Głogowska przeżywa bardzo trudne chwile. Tancerka i była partnerka Piotra Gąsowskiego opublikowała na Instagramie smutny wpis, w którym informuje o śmierci bliskiej jej osoby. Tancerka, która zdobyła ogromną popularność dzięki występom w "Tańcu z Gwiazdami" żegna w nim ukochanego brata. Pokazała w sieci jego czarno-białe zdjęcie.

Pod wpisem Anny Głogowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Głos zabrał również Piotr Gąsowski, który ujawnił, że jego była partnerka zdążyła porozmawiać ze swoim bratem.

Aniu… jesteś dzielna , byłaś dzielna , będziesz dzielna… dobrze , że zdążyliście pogadać, powiedzieć sobie ważne rzeczy… Arek odszedł , z przeświadczeniem , że Go kochasz… że był dla Ciebie bardzo ważny… Dla Julci też… Zrobiłaś , co mogłaś, żeby Arek to poczuł…Przytulam, współczuję , wspieram… ????- napisał Piotr Gąsowski.