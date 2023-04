Piotr Gąsowski świętuje 59. urodziny, a jego córka Julia ma 15 lat i... wygląda jak kopia taty. ZDJĘCIA

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski rozstali się? Jak donosi "Świat i ludzie", Anna Głogowska wyprowadziła się z ich córką z ich mieszkania na Powiślu. Z jakiego powodu? Po tym jak straciła pracę w telewizji, ponoć potrzebowała wsparcia, a go od mężczyzny nie dostała... To był dla niej bardzo trudny okres, poczuła się odtrącona. Liczyła na wsparcie swego mężczyzny, a tymczasem on... miał ważne zawodowe zajęcia. Przelało czarę goryczy. Miała już dość samotności w swoim związku - powiedziała osoba z otoczenia Anny Głogowskiej gazecie "Świat i ludzie". Dziennikarze "Świata i Ludzie" zadzwonili do Głogowskiej z prośbą o komentarz czy to prawda. Jednak tancerka nie chciała rozmawiać na ten temat. Nie będę tego komentować. Spieszę się na nagranie programu - ucięła szybko. Piotr Gąsowski i Anna Głogowska tworzyli parę przez 11 lat i w tym czasie mieli kilka kryzysów, jednak próbowali dalej. Podobno teraz to już definitywny koniec. Na razie ani Ania, ani Piotr nie zabrali oficjalnego głosu w tej sprawie. Zobacz także: Anna Głogowska dostała pracę w TVP. Za jeden dzień pracy dostanie... To jedna z najniższych gaż, o jakiej słyszeliśmy! Anna Głogowska już nie jest związana z Tańcem z Gwiazdami. Od jakiegoś czasu wszędzie pokazuje się sama, bez Piotra Gąsowskiego. Piotr Gąsowski i Anna Głogowska byli parą 11 lat.