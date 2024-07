Anja Rubik jest bardzo zaangażowana w prawa kobiet. Dlatego, mimo że jest w Paryżu na Tygodniach Mody i ma tam zobowiązania zawodowe, to organizuje Czarny marsz od polską ambasadą w Paryżu. Zachęca wszystkich, żeby się przyłączyli - jutro 2 października o 15.00! Razem z Anją Rubik w proteście i marszu będzie uczestniczyć przyjaciółka Rubik - Mary Komasa.

Anji Rubik nie jest obojętne to, co się dzieje w Polsce z prawami kobiet. Z całym sercem wspiera poniedziałkowy Czarny protest (3.10) i dzisiejszy Czarny marsz.

Dziewczyny, dziewczynki, kobiety i mężczyźni pro choice jestem z Wami! Podziwiam was , walczących w Polsce o prawa człowieka . Dostęp do legalnej aborcji to kwestia zdrowia i bezpieczeństwa, nie ideologii . Zapraszam wszystkich, którzy nie chcą cierpienia, poniżenia i śmierci kobiet - przyjdźcie 1 października o godzinie 13 pod Sejm w Warszawie !!! Nie poddawajcie się, solidarność i odwaga to potężna broń - napisała na Instagramie Rubik.