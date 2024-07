Anja Rubik wystąpiła nago w teledysku Mary Komasa do piosenki "Lost Me"! Modelka odważyła się wziąć udział w tym ciekawym projekcie bez wahania. Poza tym gwiazda bardzo przyjaźni się z artystką, dlatego chciała wesprzeć jej nowy klip. Nie da się ukryć, że Anja Rubik może pochwalić się idealnym ciałem, co możemy zobaczyć również w teledysku "Lost Me". O czym on jest? W jednym z wywiadów modelka powiedziała, że opowiada on o tym, że ludzie często żyją w związkach, w których nie chcą, pracują w miejscu, którego nie lubią i przebywają z ludźmi, z którymi nie mają nic wspólnego. Opowieść z klipu pokazuje, że czasem trzeba oderwać się od tego, co nam się nie podoba i żyć na nowo. Rozbieranie się Anji Rubik jest symbolem takiego uwolnienia i oczyszczenia umysłu. Klip wyreżyserował Jan Komasa!

To nie jest debiut Anji Rubik w teledysku. Jakiś czas temu Polka gościnnie pojawiła się w klipie Mister D. "Chleb". Tam wcieliła się w rolę blond dresiary. Tutaj natomiast pokazuje swoją mroczną stronę i udowadnia, że nie ma dla niej żadnych tematów tabu. Widzieliście już klip?

Anja wiele razy brała udział w odważnych projektach, a zmysłom poświęciła jeden z numerów swojego „25 magazine”. „Chcę dawać zmysłowość" - mówiła wtedy.

Teledysk Mary Komasy z Anją Rubik do piosenki "Lost Me".

Modelka lubi nowe wyzwania!