Dwa lata temu Anja Rubik wystąpiła w programie Magdy Mołek „W roli głównej”, gdzie została zapytana o współpracę z Terrym Richardsonem. Mołek spytała Anję także o SMS-y, które Richardson wysłał modelce Emmie Appleton z propozycją seksu w zamian za sesję w „Vogue”.

Moim zdaniem z Terrym to jest tak, że, ja z nim pracowałam naście razy i nigdy nie miałam z nim problemu, bo nigdy nie pozwoliłam mu na coś takiego. On wyczuwa od razu, poza tym widać od razu jak dziewczyna się zachowuje na planie w momencie, w którym przychodzi do niego na casting, czy ta furtka jest otwarta czy zamknięta. To jest kontrowersyjna postać, ale wiele dziewczyn sobie na to pozwala i to nie jest tak do końca jego wina - powiedziała Anja Rubik.