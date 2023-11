Ostatnio wśród modelek na Instagramie zapanował nowy trend - pokazują swoje piersi! Odważne fotografie topless pokazały już Anja Rubik i Magdalena Frąckowiak. Anja Rubik jest znana ze swojego podejścia do pokazywania odważnych zdjęć - często apeluje, by „uwolnić sutki” i śmiało prezentować swoje piersi. Czy najnowsze zdjęcia modelek są więc formą protestu przeciwko zakrywaniu kobiecych piersi? A może to tylko nowa moda? Specjalnie dla nas komentują Julia i Zuzanna Bijoch! Zobaczcie nasz materiał wideo.

Reklama

Zobacz: „Nagość jest najbardziej naturalna na świecie”. Anja Rubik znów wzbudza kontrowersje!

Przeczytaj też: Jak Anja Rubik oszukuje głód?

Anja Rubik chętnie pokazuje swoje piersi

Instagram

Magdalena Frąckowiak też nie ma problemów z nagością

Instagram

Zuzanna i Julia Bijoch komentują zdjęcia topless modelek!

Reklama