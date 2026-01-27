David Beckham podzielił się z fanami radosną nowiną. Jak przekazał, jego żona Victoria otrzymała Order Sztuki i Literatury od francuskiego Ministerstwa Kultury. Jego wpis spotkał się z szerokim odbiorem fanów, którzy ruszyli z gratulacjami. "Nikt nie zasługuje na to bardziej, niż Ty" - napisał na Instagramie.

Afera u Beckhamów

Ostatnie dni przyniosły ogromne poruszenie wokół rodziny Beckhamów, gdy najstarszy syn Davida i Victorii Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie oskarżające swoich rodziców o kontrolowanie jego życia i próbę niszczenia jego małżeństwa z Nicolą Peltz Beckham. W poście, który szybko obiegł internet, Brooklyn twierdził, że od lat doświadczał presji ze strony rodziców, którzy według niego przedkładali wizerunek i promocję marki rodzinnej nad prawdziwe relacje rodzinne.

Pisał także o domniemanych ingerencjach w ważne chwile z jego życia, włączając w to zarzuty, iż jego matka miała rzekomo storpedować przygotowania do ich ślubu i przejąć pierwszy taniec, co miało go upokorzyć przed gośćmi. Brooklyn zakończył swoje oświadczenie stwierdzeniem, że nie chce się godzić z rodziną, podkreślając, że dopiero po dystansowaniu się od nich poczuł ulgę od przytłaczającej kontroli.

David Beckham przerwał milczenie

Reakcje ze strony Davida i Victorii Beckham były ostrożne i stosunkowo powściągliwe, co jeszcze bardziej rozpaliło debatę w mediach. David Beckham, pytany o sytuację, podczas rozmowy w programie telewizyjnym stwierdził, że "dzieci popełniają błędy" i że jako rodzice starają się dawać im przestrzeń do nauki i dorastania, ale nie odniósł się bezpośrednio do szczegółowych zarzutów Brooklyna. Teraz niespodziewanie zabrał głos na Instagramie, przekazując radosne wieści.

Jesteśmy z Ciebie dumni i ze wszystkiego, co osiągnęłaś. Otrzymanie tytułu Kawalera Orderu Sztuki i Literatury od francuskiego Ministerstwa Kultury… nikt nie zasługuje na to bardziej niż Ty. Kochamy Cię zwrócił się do ukochanej żony.

Internauci nie szczędzili Victorii i Davidowi miłych słów w komentarzach. Zasypali ich gratulacjami: "To był piękny wieczór. Gratulacje, w pełni zasłużone"; "Kochamy Cię"; "Cudowne wieści" - pisali pod postem.

