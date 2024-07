Anja Rubik uchodzi za jedną z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Zrobiła międzynarodową karierę w świecie modelingu, a jednak nie zapomniała o swoich polskich korzeniach. Do tego na każdym kroku podkreśla, że rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego gdy tylko ma kilka wolnych dni, przyjeżdża do Częstochowy, gdzie mieszkają jej bliscy. Rodzina odwiedza też modelkę w Stanach Zjednoczonych.

Anja Rubik uwielbia chwalić się na Instagramie zdjęciami ze swoich podróży. Ostatnio modelka pokazała zdjęcie z pewnym młodym człowiekiem. Kto to? Modelka zdradziła, że to jej siostrzeniec, z którym wybrała się na wycieczkę. Jej fani zamiast docenić, że spędza czas z rodziną, zwrócili uwagę, że nieodpowiednio ubrała się na spotkanie z nastolatkiem! O co chodzi?

Anja Rubik bez stanika



Na zdjęciu widać, Anję prowadzącą samochód w białym topie. Modelka nie założyła stanika, co szybko wytknęlii jej fani.

“A tak bez stanika? Przy mlodziencu?” “Łał ja bym nie zakładała takiej bluzki przy rodzinie”



Czy fani słusznie? W końcu jako topowa modelka wielokrotnie wzięła udział w rozbieranych sesjach zdjęciowych, w którym pokazała biust, więc taki widok nie powinien nikogo dziwić.

Cruising with my nephew around the island . Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anja Rubik (@anja_rubik) 12 Sie, 2015 o 11:31 PDT