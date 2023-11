Anita Werner wspomina Grzegorza Miecugowa.

26 sierpnia odszedł Grzegorz Miecugow. Miał 61 lat. Od lat wybitny dziennikarz zmagał się z chorobą nowotworową. O raku płuc dowiedział się w 2011 roku. Wówczas tak mówił o chorobie:

Poczułem wyraźnie, że moje dni są policzone. Nie w tysiącach, ale w dziesiątkach, setkach. (...) Nie. Ja się nad tym zastanawiam od bardzo dawna. Wtedy, w lipcu, dowiedziałem się, że moje rozmyślania mogą być nagle przerwane, a ja jestem na to niegotowy. Nie wiem jednak, czy kiedykolwiek człowiek jest gotowy... Ja nie byłem gotowy, żeby to przyjąć do wiadomości, że być może jesienią będzie po wszystkim. - mówił Miecugow dla "Gali".

Grzegorz Miecugowa dla wielu dziennikarzy był wielkim autorytetem, nauczycielem. Tak jak dla Anity Werner, która kiedy zaczynała dopiero swoją karierę w telewizji, miała szansę pracować u jego boku:

Kiedy trafiłam do stacji informacyjnej, do TVN24, od samego początku w tej drodze towarzyszył mi Grzegorz. Zanim trafiłam na rozmowę kwalifikacyjną jako ubiegająca się o pracę, kompletnie zielona, młoda osoba w TVN24, zanim to się stało, trafiłam na casting do innego programu TVN. Na tym castingu, na zdjęciach próbnych byłam z Grzegorzem. To był nasz pierwszy kontakt, wtedy go poznałam osobiście - opowiadała dziennikarka "Faktów" TVN.