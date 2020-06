Ania Wróbel ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma siostrę bliźniaczkę! Czy są do siebie podobne? 

Ania Wróbel z drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma siostrę bliźniaczkę. Internauci zastanawiali się, która to która. Udało im się wytypować?

Ania Wróbel zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Początkowo wydawać by się mogło, że jej programowe małżeństwo z Grzegorzem jest na dobrej drodze ku budowaniu rodziny, jednak po zakończeniu show ten związek się rozpadł. Dziś serce Ani ponownie jest zajęte i poznała nawet nowego partnera z przyjaciółmi z programu, w którym wzięła udział. Okazuje się, że Anna oprócz chłopaka i przyjaciół ma jeszcze jedną osobę, na którą zawsze może liczyć i jest to... siostra bliźniaczka! Czy dziewczyny są do siebie podobne?

Ania Wróbel ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała siostrę bliźniaczkę

Ania Wróbel ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z okazji Dnia Dziecka postanowiła pochwalić się swoimi archiwalnymi zdjęciami. Okazuje się, że uczestniczka ślubnego show ma... siostrę bliźniczkę!

I jak tam wasz Dzień Dziecka? :D Na zdjęciach razem z moją siostrą bliźniaczką. Która to ja? 😁 - napisała

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie miała wątpliwości patrząc na zdjecia opublikowane przez koleżankę:

Od razu widać która 😁😁😁 natomiast wszystkiego dobrego dla Ciebie i siostry❤️

Fani również bez problemu odgadywali, że która to Ania a zdradzał ją uśmiech, który do dzisiaj pozostał niezmienny. Dodatkowo na zdjęciach widać, że uczestniczka ślubu była nieco wyższa od swojej siostry:

Charakterystyczny uśmiech na każdym zdjęciu Cię zdradza 😀😘

Internauci dopytują również dlaczego Ania nie pokazuje aktualnych zdjęć z siostrą. Też jesteście ciekawi czy Ania i jej siostra w dorosłym życiu są do siebie podobne?

