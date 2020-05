Ania Wróbel to uczestniczka drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po zakończeniu show jej związek z Grzegorzem się rozpadł, a ona sama poinformowała, że czekają na rozwód. Aktualnie jest w szczęśliwym związku, a jej aktualny chłopak poznał jej przyjaciół ze ślubnego show, chociaż jak sama przyznała, początkowo miał opory! Co jeszcze opowiedziała o swoim związku?

Ania Wróbel dała się poznać jako bardzo pozytywnie nastawiona do życia kobieta. Nawet po niepowodzeniu w związku, który narodził się w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie straciła wiary w siebie. Niedługo później ponownie była w związku. Jej obecny chłopak poznał jej przyjaciół ze ślubnego show, ponieważ piątkowy finał świętowali razem. Na domówce oprócz Agnieszki i Wojtka oraz Asi z czwartej edycji, pojawiło się spore grono uczestników z poprzedniego sezonu. W końcu każdy z nich kiedyś przeżył podobne emocje, dzięki temu narodziły się nowe przyjaźnie.

Na imprezie z uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawił się również ukochany Ani. Jak sama przyznała początkowo miał obawy, czy odnajdzie się w tym towarzystwie, jednak ostatecznie okazało się, że atmosfera była doskonała i zaprzyjaźnił się nawet z Wojtkiem:

Dziękuję również mojemu chłopakowi (to on robił zdjęcia 😁) za to, że chciał poznać moją ekipę, choć początkowo był oporny, bo myślał, że się nie odnajdzie w programowym towarzystwie. Na szczęście tak się nie stało, wręcz chyba nawet narodziła się męska przyjaźń z Wojtkiem 😁😂❤ Wielkie gratulacje też dla @modrafrelka oraz @elkuchta ! ❤ Czekamy na Was z otwartymi ramionami ❤ @marcin.wichrowski @anitaczylija @adrian_szz @jacekw85 @lankija_ @__xrebel_ @pitero_oo