Anna Wendzikowska od kilku miesięcy spotyka się z Patrykiem Ignaczakiem. Miłość do wokalisty wydaje się ekspresowa, bo para bardzo szybko się zaręczyła. Wprawdzie ewentualny ślub pozostaje jeszcze tylko w sferze planów, ale dziennikarka nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa i chętnie eksponuje swoje uczucia. Przypomnijmy: Wendzikowska po raz PIERWSZY z nowym facetem na salonach

To podobno nie koniec rewolucji w życiu Wendzikowskiej. Jeden z portali poinformował dziś, że Anna spodziewa się dziecka, a temat szybko podchwyciły tabloidy. Co ciekawe, celebrytka pojawiła się wczoraj na pokazie Łukasza Jemioła, gdzie zaprezentowała się w obcisłej białej kreacji. Wyglądała w niej świetnie, a ewentualnych ciążowych krągłości ciężko się dopatrzeć. Póki co, Wendzikowska jest poza zasięgiem i nie komentuje doniesień mediów.

Widzicie jakieś znamiona ciąży?

