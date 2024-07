Anna Wendzikowska do tej pory niewiele mówiła o swoich związkach i mężczyznach, którzy pojawiali się w jej życiu. W tej kwestii w zasadzie nic się nie zmieniło, ale kilka tygodni temu dziennikarka postanowiła pokazać światu swojego nowego ukochanego. Para wybrała się na nagrania "The Voice of Poland" i, co nie powinno nikogo dziwić, była rozchwytywana przez fotoreporterów. Przypomnijmy: Wendzikowska po raz PIERWSZY z nowym facetem

W kuluarach mówiło się, że nie jest to przypadkowa znajomość, a zarówno Wendzikowska, jak i Ignaczak traktują ją bardzo poważnie. Niejako na dowód tych słów para poinformowała właśnie za pośrednictwem Facebooka o swoich... zaręczynach. Podekscytowany wokalista podzielił się swoim szczęściem ze znajomymi, dodając z euforią, że jego wybranka przyjęła pierścionek. Niestety, Anna nie zaprezentowała go na stosownym zdjęciu, ale od teraz paparazzi będą się mieli na czujności i na którejś z najbliższych imprez z pewnością wypatrzymy błyskotkę na jej palcu.

Gratulujemy i czekamy na ślub!

