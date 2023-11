Gdyby ten kebab albo hamburger był przygotowany przeze mnie, to przypilnowałabym żeby zjadł do końca. Jeśli nie, spojrzałabym wymownie - odpowiedziała Ania Lewandowska.

Kuba starał się przekonać Anię, że jej przepisy oraz propozycje dań są zbyt zdrowe i czasem przesadzone. Ania z uporem udowadniała, że dieta z nią nie musi być nudna:

A czy Robert ma czasem ochotę "uciec" od zdrowej diety?

Nie, Robert jest bardzo świadomy tego co robi, jest profesjonalistą i potrzebuje wsparcia dietetycznego. Ma to wsparcie w domu i to jest fajne, że dietetyka ma pod nosem.

A ty jesteś magistrem? Dyplomowanym dietetykiem? - dopytał Kuba