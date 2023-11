Tak! Nareszcie! Anna Lewandowska udzieli pierwszego wywiadu po narodzinach Klary! W niedzielę w "Dzień Dobry TVN" Ania przemówi, i to nie z konta na Instagramie/Facebooku, a z kanapy studia TVN! O samym wywiadzie poinformowała sama Ania na swoich portalach społecznościowych. Ania pokazała zdjęcie z Kingą Rusin i napisała:

Po długiej przerwie, pochłonięta priorytetami❤️Klarcia???????? .... powoli wracam ???? ???? Zaparaszam do obejrzenia mojej rozmowy zarówno z super mamą, jak i świetną dziennikarką TV @kingarusin ???????? już jutro w DDTVN o 10:30 ???????????????? - napisała Ania Lewandowska na Instagramie.

Identycznym zdjęciem pochwaliła się Kinga Rusin. Zdjęcie podpisała nieco tajemniczo...

(...) Jak sobie radzą w pierwszych miesiącach rodzicielstwa, kto wstaje w nocy do dziecka, kto im pomaga i czy mają nianie, jak godzą życie rodzinne z zawodowym. Jak to jest z tym dojściem do formy po ciąży i jak Ania reaguje na oskarżenia o wpędzanie młodych matek w kompleksy. Co Ania z Robertem robią kiedy nikt ich nie widzi... - napisała tajemniczo Kinga na Instagramie.

Ania Lewandowska urodziła w maju. Jak czuje się ponad trzy miesiące po porodzie?

My już nie możemy doczekać się emisji wywiadu, tym bardziej że to będzie pierwszy (!) Ani wywiad po porodzie! Jak Ania czuje się ponad trzy miesiące po narodzinach Klary? Jak teraz się odżywia? Czy udało się jej wrócić do formy sprzed ciąży? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania usłyszymy już jutro! ;)

Ania Lewandowska pochwaliła się zdjęciem z Kingą Rusin!

Czekamy na ten wywiad!