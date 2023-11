1 z 4

Kto by się spodziewał! Okazuje się, że Angelina Jolie i księżna Kate mają ze sobą świetny kontakt i to od lat! Teraz, US Weekly donosi, że podczas ostatniej wizyty aktorki w Londynie obie panie spotkały się i znalazły czas, żeby porozmawiać od serca. O ich spotkaniu wiedziało jednak niewiele osób, co więcej - nie ma żadnych wspólnych zdjęć obu pań. O czym więc rozmawiały?

Okazuje się, że Jolie zwierzyła się Kate Middleton ze swoich miłosnych rozterek i życiowych problemów. Nie zabrakło również tematu dzieci!

Poznajcie szczegóły przyjaźni Kate i Angeliny!

