1 z 5

Angelina Jolie przyjechała do Londynu! We wtorek gwiazda pojawiła się na konferencji z okazji 5. rocznicy powstania organizacji, która ma zapobiegać stosowaniu przemocy seksualnej. Aktorka pomagała w jej stworzeniu, więc nie mogło jej zabraknąć.

Podczas wizyty w Londynie Angelinie Jolie towarzyszył syn Maddox, z którym wybrała się do Pałacu Buckingham. Czy gwiazda na dobre rzuci Hollywood i zajmie się polityką? Jej bliskie przyjaciółki mieszkające w Londynie bardzo ją do tego namawiają. Okazuje się jednak, że na razie Angelina Jolie wraz z Maddoxem jedynie zwiedzała Pałac Buckingham. Nie doszło do spotkania ani z rodziną królewską, ani z ważniejszymi politykami. Zobaczcie zdjęcia Angeliny z synem!

Zobacz: Bardzo szczupła Angelina Jolie z dziećmi na lotnisku. Śliczna Shiloh wygląda jak...chłopiec! ZDJĘCIA