Angelina Jolie w tajemnicy wynajęła dom w Malibu! We wtorek pojawiła się oficjalna informacja na temat rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta. Para rozstaje się po 12 latach bycia razem, w tym dwóch po ślubie. to piękna aktorka złożyła wniosek do sądu jako przyczynę podając niezgodność co do sposoby wychowywania dzieci. Jak się później okazało Brad Pitt został oskarżony o znęcanie się nad dziećmi. Podobno punktem kulimancyjnym była kłótnia z najstarszym synem Maddoxem, podczas której miało dojść do szarpaniny. FBI natomiast jest w posiadaniu wideo, na którym widać tylko jak aktor krzyczy na dziecko. Rozstanie najsłynniejszej pary Hollywood to duże zaskoczenie, a do ostatecznej decyzji Angeliny miały się również przyczynić nałogi męża.

Angelina Jolie wynajęła willę w Malibu

Przyjaciółka Jennifer Aniston ma jednak w tej sprawie inną teorię. W mediach wygłosiła opinię, że "Brad ćpa i pije", bo ma żonę wariatkę. Ile w tym prawdy? Tego chyba nigdy się nie dowiemy. W sprawie Brada i Angeliny pojawiły się natomiast nowe fakty. Najprawdopodobniej Angelina Jolie już od dłuższego czasu przygotowywała się do rozwodu z ukochanym. Jak podaje "Daily Mail" aktorka już ponad trzy tygodnie temu w tajemnicy wynajęła luksusową posiadłość, za którą płaci miesięcznie 95 tysięcy dolarów, czyli około 360 tysięcy złotych!

Willa jest położona nad brzegiem oceanu i jest otoczona gęstymi drzewami. W środku znajduje się pięć sypialni i pięć łazienek, a całość posiadłości to 410 metrów kwadratowych. Na podwórzu jest także basen, a domu pilnuje kilku ochroniarzy.

Angelina Jolie wynajęła willę w Malibu

Aktorka już od dłuższego czasu planowała rozstanie

