Angelina Jolie udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu z Bradem Pittem! Aktorka długo milczała po głośnej informacji o tym, że jej związek z gwiazdorem dobiegł końca. Wielu nie mogło uwierzyć, że para naprawdę się rozstała. Do tej pory fani Angeliny Jolie i Brada Pitta łudzą się, że uda im się naprawić związek i dalej będą przykładną rodziną.

Niestety prawnik pary potwierdził informacje o rozstaniu i wszystko jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Po kilku miesiącach Angelina Jolie zdecydowała się na wywiad dla BBC. Co powiedziała o rozstaniu z Bradem Pittem?

Nie chciałabym mówić na ten temat zbyt wiele, poza tym, że był to dla nas bardzo trudny czas. I że... Wciąż jesteśmy rodziną. I zawsze będziemy rodziną. Przetrwamy ten trudny czas i wierzę, że dzięki niemu będziemy tylko silniejszą rodziną. Wielu ludzi było w podobnej sytuacji, jak my. To ciężki czas dla całej mojej rodziny. Skupiam się teraz na moich, na naszych, dzieciach, i staram się po prostu jakoś to przejść. Jak powiedziałam, jesteśmy i zawsze będziemy rodziną. I właśnie w ten sposób sobie radzę, trwając i wierząc, że ta trudna sytuacja uczyni nas silniejszymi i bliższymi sobie.

Informacja o tym, że Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się po raz pierwszy pojawiła się we wrześniu. Od tego czasu pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, dlaczego ulubiona para Hollywood podjęła decyzję o rozstaniu. Historii było wiele, ale tak naprawdę wciąż do końca nie wiadomo, co było tą kluczową przyczyną. Angelina i Brad będą dzielić się opieką nad dziećmi, a aktor zapowiedział, że chce mieć świetne relacje z dzieciakami.

EastNews

Jak aktorka skomentowała ich relację?

