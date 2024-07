Będzie film o kulisach rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta. Dziennikarz śledczy, Ian Halperin, oznajmił magazynowi "The Sun", że zna kompromitujące powody rozstania najsłynniejszej pary świata. Ma to być film dokumentalny, który ujawni zaskakujące informacje na ten temat. Według dziennikarza, Angelina Jolie i Brad Pitt w momencie ogłoszenia rozstania we wrześniu 2016, nie byli razem już od roku. Lecz to nie jedyny sekret, który ma wyjść na jaw. Twórca film miał dotrzeć do nigdy nie publikowanych nagrań i wywiadów z aktorami, które zdradzają tajemnice na temat ich związku.

Powody rozstania Angeliny Jolie i Brada Pitta

Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta jest wielkim zaskoczeniem. Najpopularniejsza, i uchodząca za niemal idealną, para w światowym show-biznesie ogłosiła, że zamierza się rozwieść we wrześniu 2016 roku. Informacja natychmiast obiegła świat. O rozstaniu słynnej pary informowano nawet w głównych wydaniach serwisów informacyjnych. Niedawno Angelina Jolie i Brad Pitt wydali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że rozwód jest w toku i będzie odbywał się przez prywatnego sędziego, który ma zapewnić parze dyskrecję. Jest jednak pewnym, że rozstanie tej pary jeszcze długo będzie komentowane w mediach. Tym bardziej, że pojawiają się kolejne, coraz bardziej szokujące informacje. Angelina Jolie ma być w nie najlepszej formie. Według "National Enquirer", aktorka ma ważyć zaledwie 34 kilogramy przy wzroście 169 cm, co oznacza skrajne wychudzenie. Gwiazda ma być pod całodobową opieką lekarzy, którzy podają jej pożywienie przez specjalną rurkę. Ile w tym prawdy? Na razie nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne, rozwód tej pary nadal budzi ogromne emocje i jeszcze nieraz o nim przeczytamy.

Angelina Jolie i Brad Pitt są w trakcie rozwodu.

Ma powstać film dokumentalny o kulisach ich rozstania.