Od trzech lat Angelina Jolie nie może rozwieść się z Bradem Pittem. Para nie potrafi porozumieć się ze sobą odnośnie wychowania szóstki nieletnich dzieci. Żadna ze stron nie chce odpuścić w tej sprawie. Nie wiadomo, kiedy rozwód jednej z najpopularniejszych par w Hollywood zostanie sfinalizowany. Aktorzy wiedzą, że może to trwać latami, wobec czego Angelina złożyła do sądu kolejny wniosek! Czy gwiazda chce przyśpieszyć rozstanie? Nic z tego!

Angelina Jolie znów w sądzie

Angelina Jolie i Brad Pitt byli małżeństwem przez dwa lata. Para długo zwlekała z podjęciem tego kroku. Gwiazdy zaczęły się ze sobą spotykać w 2005 roku, jednak dopiero rok później na łamach magazynu "People" aktorka przyznała się do związku, jednocześnie wyjawiając, że lada moment zostanie mamą!

Małżeństwo Angeliny i Brada to już przeszłość. Gwiazdy w 2016 roku do sądu złożyły wniosek rozwodowy, wskazując jako przyczynę rozpadu związku "różnice nie do pogodzenia". Aktorzy od trzech lat kontaktują się ze sobą wyłącznie przez prawników.

Jak informuje "Us Weekly" rozwód może trwać jeszcze latami. Aktorka przez ten czas nie chce być dłużej nazywana "żoną Brada Pitta". Jak ma zamiar tego dokonać, aby zaprzestano tak o niej mówić? 43-latka złożyła wniosek do sądu!

Dalsze nazywanie mnie jego żoną jest dla mnie nie do zniesienia, a już straciłam nadzieję, że nasz rozwód zostanie szybko sfinalizowany – miała powiedzieć aktorka dla "US Weekly".

Czy sąd przychyli się do wniosku aktorki? Przyznajemy, że my jeszcze o takim nie słyszeliśmy! Czy Bradowi również przeszkadza nazywanie go "mężem Angeliny Jolie"? Coś czujemy, że ten rozwód szybko się nie zakończy!

Angelina nie chce być dłużej nazywana "żoną Brada Pitta"

