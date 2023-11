Angelina Jolie i Brad Pitt wrócą do siebie? Aktorska para rozstała się ponad dwa lata temu. We wrześniu 2016 roku hollywoodzka aktorka złożyła wniosek o rozwód. Szybko okazało się, że Angelina i Brad od dawna walczyli z kryzysem w ich związku. Brad Pitt już po głośnym rozstaniu miał powiedzieć, że jego małżeństwo z Angeliną było prawdziwym piekłem. Jolie i Pitt przez wiele miesięcy walczyli przede wszystkim o prawa do opieki nad dziećmi, ale ostatecznie Angelina i Brad zawarli porozumienie w tej sprawie.

Porozumienie o opiece zostało uzgodnione kilka tygodni temu i zostało podpisane przez obie strony i sędziego. Porozumienie, które opiera się na zaleceniach ewaluatora opieki nad dzieckiem, eliminuje konieczność przeprowadzania procesu. Zgłoszenie i szczegóły umowy są poufne, aby chronić najlepsze interesy dzieci - potwierdził rzecznik aktorki.

Teraz okazuje się, że para nie tylko podpisała porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi, ale podjęła jeszcze jedną, dość zaskakującą decyzję!

Angelina Jolie i Brad Pitt planują wspólne wakacje

Okazuje się, że już wkrótce Angelina i Brad znów będą mieli okazję, żeby się do siebie zbliżyć. Jak informują zagraniczne media, była para planuje bowiem wspólne wakacje! Angelina Jolie i Brad Pitt chcą razem z dziećmi polecieć na urlop. Podczas wyjazdu chcą ponoć w spokoju ustalić wszystkie szczegóły ich wspólnej opieki - czy tak się stanie? A może po powrocie z urlopu dadzą sobie ostatnią szansę? Tego z pewnością chcieliby fani Angeliny i Brada, którzy wciąż wierzą, że aktorska para znów będzie razem.

Atmosferę wokół Angeliny i Brada podgrzewają informacje, że piękna aktorka wciąż jest o niego zazdrosna. Jolie była ponoć załamana, gdy dowiedziała się, że Brad pojawił się na urodzinach byłej żony, Jennifer Aniston.

Myślicie, że Angelina Jolie i Brad Pitt rzeczywiście mogą odbudować ich związek?

Angelina Jolie i Brad Pitt planują wspólne wakacje.

Czy znów będą razem? Ostatnio okazało się, że Angelina wciąż jest zazdrosna o swojego byłego męża.

