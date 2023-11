Reklama

Ponad dwa lata temu Brad Pitt i Angelina Jolie rozstali się. Decyzję o zakończeniu małżeństwa podjęła aktorka, która od razu złożyła wniosek o rozwód i wyprowadziła się z domu, który dzieliła z aktorem. Aktorka zabrała ze sobą wszystkie dzieci i Brad przez kilka tygodni nie miał z nimi kontaktu. Aktor wystąpił do sądu o podział opieki nad dziećmi.

Sprawa rozwodowa pary trwała aż dwa lata, ponieważ aktorzy musieli porozumieć się zarówno w sprawie podziału majątku, jak i opieki nad dziećmi, na której najbardziej obojgu zależało. Jolie robiła wszystko, żeby to ona miała wyłączną opiekę. To jednak jej się nie udało, bowiem sąd na początku grudnia zdecydował, że opieką nad szóstką dzieci będą się dzielić po równo. Pitt oraz jego rodzina była bardzo zadowolona z takiej decyzji sądu, bowiem aktorka utrudniała im kontakty z dziećmi. Ponoć największy żal do Jolie ma mama Brata Pitta, Jane.

- Jane jest strasznie zawzięta i nigdy nie wybaczy Angelinie tego, przez co przeciągnęła swoją rodzinę. A już na pewno nie zapomni jej tego, że nie widziała wnucząt właściwie od chwili, w której ogłoszono rozwód. Uważa, że Angie potraktowała jej syna w okrutny sposób i manipulowała nim przez lata. Nie zamierza jej tego zapomnieć. Według Jane, Angelina zniszczyła życie jej dziecku i domaga się wyjaśnień - mówi informator Radar Online.

Już wcześniej mówiło się, że Jolie robi wszystko, żeby zepsuć kontakty Brada z dziećmi i oczernia go w ich oczach. Myślicie, że Jolie pogodzi się z decyzją sądu i będzie dzieliła się opieką nad dziećmi z Bradem?

